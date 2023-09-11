أكبر متسابقة رقص في عقدها السابع تتحدث عن لياقتها البدنية

وكالات / سما /

قد تكون أنجيلا ريبون أكبر متسابقة في برنامج الرقص “ستريكتلي كوم دانيسنغ”، لكنها تتمتع بلياقة بدنية أكثر من أي وقت مضى.

تم اختيار أنجيلا البالغة من العمر 78 عاماً جنباً إلى جنب مع ممثلين وراقصين من النجوم من عدة عروض وبرامج أهمها “جزيرة الحب”، لتكون ضمن فريق الرقص. وقد أثارت أنجيلا إعجاب رئيسة لجنة التحكيم شيرلي بالاس بفضل مرونة جسمها ولياقتها المميزة.

وفي لقاء مع موقع ميترو الإلكتروني، تحدثت أنجيلا عن لياقتها البدنية، وقالت إن مهنتها تطلبت منها دائماً التحلي بالمرونة واللياقة. وأشارت إلى أنها قامت بالغوص مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة والسباحة مع الحيتان القاتلة في الدائرة القطبية الشمالية والنزول إلى أسفل جبل تيبل.



وأضافت أنجيلا، أنها في بعض الحالات اضطرت إلى الوقوف على قدميها لمدة 12 ساعة، وأنها تلعب التنس بانتظام.



تمتد مسيرة أنجيلا المهنية لأكثر من 50 عاماً، حيث قدمت مجموعة واسعة من البرامج بدءاً من الأخبار الجادة إلى برامج المسابقات في جميع أنحاء العالم.



تقدم أنجيلا حالياً برنامج “ريب أوف بريتين” على قناة بي بي سي، وقدمت برنامج “كوم دانسينغ” الأصلي بين عامي 1988 و 1991، وتصدرت العديد من العروض الشهيرة الأخرى.

في عام 2004، حصلت أنجيلا على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديراً لخدماتها في مجال البث والأعمال الخيرية والفنون، ثم في تكريم العام الجديد 2017، تم تعيينها قائدة لوسام الإمبراطورية البريطانية (CBE) لخدمات رعاية مرضى الخرف.