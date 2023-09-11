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آبل تطلق نسخة جديدة من جهاز آيباد آير

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تطلق نسخة جديدة من جهاز آيباد آير



وكالات / سما /

قررت شركة آبل، إطلاق إصدار جديد من جهاز آيباد آير نهاية العام الجاري 2023.

وسيصدر جهاز آيباد آير المنتظر بمواصفات محسنة، مقارنةً بالإصدار الحالي الذي صدر العام الماضي، وقد تكون أبرز التحسينات إضافة معالج M2، ومنفذ Thunderbolt داعم لنقل البيانات على نحو فائق.

ومن المنتظر أن تعقد آبل مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام قليلة، لكنها ستركز بشكل أساسي على هواتف آيفون 15 والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية.

وأطلقت آبل نسخة محدثة من جهاز آيباد مطلع عام 2022 بمعالج M1، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل داعمة لخاصية Centre Stage التي تُبقي الأشخاص دائمًا في الوسط، مع منفذ USB C أسرع، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G في النسخ الداعمة للاتصالات الخلوية.

وتتيح آبل حاليًا جهاز آيباد آير بسعة تخزينية تبدأ من 64 جيجابايت بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي، وقد يشهد الإصدار القادم زيادة في سعة التخزين المبدئية يصاحبها ارتفاع آخر محتمل في السعر.

#آبل #يباد آير

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