موجة غبار يتبعها أمطار تتحرك باتجاه فلسطين

رام الله / سما /

تتأثر المنطقة اليوم الثلاثاء بموجة من الغبار قادمة من مصر، وناتجة عن العاصفة " دانيال"، والتي ضربت بقوة ليبيا واتجهت مع ضعفها باتجاه مصر، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات القادمة.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، فإن الأجواء ستتحول لتصبح مغبرة في كافة المناطق اليوم الثلاثاء، مع درجات حرارة فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خلال ساعات الليل.

وخلال ساعات هذه الليلة أيضا من المتوقع أن تسقط امطار محلية على بعض المناطق.

وفي يوم غد الأربعاء تنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تصحب بالرعد فوق بعض المناطق، وتكون الحرارة دون معدلاتها.