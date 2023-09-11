  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الشاطئ يفقد لاعباً مهماً في الدوري الممتاز

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاطئ يفقد لاعباً مهماً في الدوري الممتاز



غزة / سما /

يستعد نادي خدمات الشاطئ لخوض منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز أمام شباب خانيونس، بعد عودة المنافسة من جديد بعد التوقف لمدة أسبوعين.

وسيفتقد الشاطئ المهاجم سامح عويضة الذي تعرض لكسر في قدمه أثناء خوض مباراة ودية مع فريق بيت حانون في الفترة التي توقف فيها الدوري.

واضطر عويضة لوضع قدمه اليسرى في الجبس ما يعني غيابه عن مباريات الشاطئ ما لا يقل عن شهر بسبب الإصابة.

وظهر عويضة بمستويات جيدة مع الشاطئ خلال مباريات الكأس والمباريات الأولى من الدوري جعله يحجز مكانته الأساسية في تشكيلة الشاطئ.

ويحتل الشاطئ المركز الثامن على جدول الترتيب بعد خوض 3 جولات فقط، وجمع 4 نقاط من فوز على غز الرياضي (1-0)، وتعادل مع شباب جباليا (2-2)، وخسارة من الشجاعية (0-2).

#دوري الممتازة #خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

آلاف القتلى والمفقودين.. ليبيا تعلن حصيلة مروعة لضحايا "العاصفة دانيال"

إيران ترد على تهديد "إسرائيل" باغتيال مسؤوليها في قلب طهران

الصحة بغزة: نتابع عن كثب حالة طفل "بترت يده" وشكلنا لجنة تحقيق

هاليفي: يجب الاستعداد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"

تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مستشفى جنين.. قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

وجه رسالة تهديد لنصرالله.. غالانت يزعم: إيران تبني مطارًا جنوب لبنان لمهاجمة "إسرائيل"

مصر تعلن حظر النقاب في المدارس

الأخبار الرئيسية

64ff3c1b4236040aeb18832a

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خسارة مصرية جراء "مشروع بايدن" الجديد

إعصار-ليبيا-1694503043

9 وفيات وعدد من المفقودين الفلسطينيين جراء اعصار ليبيا

المقاومة بغزة تبدأ تنفيذ مناورة "الركن الشديد 4"

بيان لأكاديميين ونشطاء فلسطينيين مغتربين يثير استهجانا فلسطينيا

image_processing20230911-118757-mjrjir

صحيفة: السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة أردنية وموافقة إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية