هزيمة قاسية لمنتخبنا الوطني أمام فيتنام وديا

رام الله / سما /

تعرض منتخبنا الأول لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، لهزيمة مفاجئة وغير متوقعة أمام مستضيفه منتخب فيتنام بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما على إستاد تشاو تشوي في مدينة نام دين.

وتعد هذه الهزيمة الثانية تواليا لمنتخبنا في مبارياته الاستعدادية لبطولة أمم آسيا، وكان قد خسر قبل أيام قليلة أمام منتخب عمان بهدف لهدفين.

وكان الشوط الأول متوازنا من المنتخبين، وأضاع منتخبنا أكثر من فرصة للتسجيل، كما أضاع لاعبو فيتنام فرصا خطيرة أيضا، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

شهد الشوط الثاني تراجعا كبيرا من لاعبي منتخبنا، لينجح المنتخب الفيتنامي المستضيف بتسجيل هدفين، وليخرج فائزا على منتخبنا.