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واد رحال يفاجىء جيوس وعزون باقٍ في "الممتاز"

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واد رحال يفاجىء جيوس وعزون باقٍ في "الممتاز"



رام الله / سما /

حقق واد رحال فوزاً هاماً، على جيوس (بطل الكأس) في المباراة المؤجلة بينهما، ضمن دوري "جوال والاتصالات" الممتاز بالكرة الطائرة، التي جرت على صالة ماجد اسعد في البيرة.

وحسم لاعبو الواد، بأدائهم الجماعي، والمتوازن في شقيه الهجومي والدفاعي، هوية المواجهة مع جيوس بثلاثة أشواط لشوطين، بواقع: 22/25، 25/22، 23/25، 25/16، 15/13، ليدخل أجواء المنافسة بقوة، ويبعثر أوراق الدوري.

وفي الأثناء، ضمن عزون البقاء في الدوري الممتاز لموسم آخر، بفوزه على النزلة الشرقية، بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع: 25/21، 27/25، 25/22، في اللقاء المؤجل بينهما، على صالة قصر الرياضة في سلفيت.

وضمن دوري الدرجة الأولى، تأهل فريقا بلعا وحجة، إلى الدوري الممتاز، بعد فوز بلعا على عقابا بثلاثة أشواط لاثنين، بواقع: 23/25، 25/16، 14/25، 25/20، 16/14، وحجة على شبتين، بالنتيجة ذاتها، بواقع: 25/23، 25/15، 11/25، 19/25، 18/16، في لقاءات المربع الذهبي التي أقيمت على صالة عزون.

#واد رحال

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