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بديل جديد لمحمد صلاح على رادار ليفربول

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بديل جديد لمحمد صلاح على رادار ليفربول



وكالات / سما /

يستعد نادي ليفربول للرحيل المُحتمل للنجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المُقبلة، مع بروز اسمه في قائمة الأهداف التعاقدية المُحتملة لأندية الدوري السعودي.

وكان اسم صلاح قد ارتبط بخطوة انتقال مُحتملة لنادي اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي، ولكنه قرر في النهاية البقاء مع الريدز لمُواصلة مسيرته الطيبة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة توك سبورت البريطانية فإن ليفربول يستعد للحياة بدون محمد صلاح في ظل الحديث عن عدم وضوح مُستقبله مع النادي.

وأشار التقرير إلى أن نادي ليفربول يُخطط في هذا الصدد للتعاقد مع نجم ويست هام يونايتد جارود بوين لتعويض الرحيل المُحتمل للنجم المصري.

ولفتت الشبكة البريطانية إلى أن الإدارة الفنية لفريق ليفربول تكن احتراماً كبيراً لبوين، وقامت بمُراقبة تطوره مع الهامرز خلال السنوات الماضية.

ويبلغ بوين من العُمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي تعاقده مع ويست هام في يونيو 2025.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للهامرز في 2020 قادماً من هال سيتي، ومنذ ذلك الحين لعب 162 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 43 هدفاً، وصنع 32 هدفاً لزملائه.

#ليفربول #محمد صلاح #الدوري السعودي

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