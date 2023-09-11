برشلونة يرفض التعجل في عودة بيدري

وكالات / سما /

يرفض برشلونة التعجل في مسألة عودة بيدري من جديد للملاعب بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة لن يُخاطر في ملف عودة بيدري الذي يغيب عن تشكيلة برشلونة منذ 24 أغسطس الماضي بسبب إصابة لحقت بعضلة الساق اليُمنى.

ويتطور بيدري في مسار تعافيه بشكلٍ جيد، ويُواصل العمل المُكثف من أجل العودة من جديد بكافة الضمانات التي تكفل تجنب الانتكاسات.

وأشار التقرير إلى أن بيدري لن يعود من جديد للملاعب قبل مُنتصف أكتوبر المُقبل، وذلك بعد التوقف الدولي الثاني بين 9 و 17 أكتوبر.

وشددت الصحيفة على أن تطور مسار تعافي بيدري تسير بوتيرةٍ جيدة، ويتم اتباع كل الخطوات اللازمة من أجل الوصول للتعافي التام.

ويبلغ بيدري من العُمر 20 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2026.

وكان بيدري قد انتقل لبرشلونة في 2019 قادماً من لاس بالماس، ولعب بقميص الكتلان في 111 مُباراة، سجل فيهم 17 هدفاً، وصنع 8 أهداف لزملائه.