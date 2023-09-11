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هذا المدرب هو خليفة أنشيلوتي في ريال مدريد

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا المدرب هو خليفة أنشيلوتي في ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزين الألماني مرشح بقوة لتدريب ريال مدريد بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بدأ السباق على مقعد المدرب الخاص لريال مدريد، والذي سيبلغ ذروته في شهر يونيو المقبل عندما يودع أنشيلوتي فريقه المرينجي بعد اتفاقه مع منتخب البرازيل لتولي مسؤولية تدريب السامبا في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لديه بالفعل قائمة كبيرة للمدربين المرشحين لتدريب الفريق، ولكن الاسم الأبرز بكل تأكيد سيكون تشابي ألونسو.

اللاعب الإسباني السابق والمدرب الحالي تولى تدريب باير ليفركوزين شهر أكتوبر من عام 2022، وجدد عقده حتى 2026 بعد مستواه الرائع مع الفريق.

وفي الوقت الحالي، أصبح ألونسو المدرب الأفضل في ألمانيا بتسجيل الفريق 11 هدفاً في ثلاث مباريات فقط، وتقديم أداء هجومي رائع.

وأكملت الصحيفة أن تشابي ألونسو لاعب الريال السابق يعد المدرب المفضل بالنسبة لجماهير المرينجي بسبب مستواه الرائع الذي يقدمه، بجانب خبراته الرائعة التي اكتسبها مع مدربين كبار مثل بيب جوارديولا، ومورينيو، وأنشيلوتي نفسه.

#أنشيلوتي #ريال مدريد #تشابي ألونسو

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