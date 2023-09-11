رسمياً..إيقاف بوجبا بسبب تعاطي المُنشطات

وكالات / سما /

أوقفت السلطات المعنية في إيطاليا بول بوجبا بشكلٍ مؤقت بسبب إخفاقه في اجتياز اختبار تعاطي المُنشطات بعد مُباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ولفت تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا إلى أن بوجبا فشل في اختبار المُنشطات الذي خضع له في أعقاب فوز يوفنتوس بنتيجة 3-0 على أودينيزي في الجولة الافتتاحية للموسم.

وأشار التقرير إلى أن بوجبا لم يُشارك في اللقاء، وكان جالساً على الدكة، ولكن تم اختياره بشكلٍ عشوائي للخضوع للاختبار.

وأظهر الفحص تصاعداً في مستويات التيستوستيرون في دمه، وستتضمن الخطوة التالية إخضاع العينة B للتحليل وذلك لتأكيد النتيجة الإيجابية.

وأشارالتقرير لقرارمحكمة مكافحة المنشطات بإيقاف بوجبا مؤقتاً وفقاً للبروتوكول قُبيل إخضاع العينة B للفحص.

وشارك بوجبا في آخر مُبارتين في الدوري الإيطالي كبديلٍ ضد بولونيا وإيمبولي.

وأشارت تقارير إلى أن بوجبا في حالة ثبوت تعاطيه المُنشطات فإن الإيقاف قد يصل إلى 4 سنوات وهو الأمر الذي سيُعجل بإنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.

ويُمني جمهور يوفنتوس نفسه بأن يتجاوز بوجبا أزمته لمُواصلة مشواره مع الفريق.