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المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم



القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، صادرة عن دار التراث العربي للطباعة والنشر في القاهرة، لوجود خطأ في ترتيب الصفحات من ص432 إلى ص449 التي تشمل من سورة الفتح إلى الرحمن.

وناشد المفتي حسين في بيان له، اليوم الثلاثاء، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

#المفتي العام #القرآن الكريم

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