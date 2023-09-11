9 وفيات وعدد من المفقودين الفلسطينيين جراء اعصار ليبيا

رام الله / سما /

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء اعصار ليبيا إلى 9، وارتفاع عدد المفقودين إلى 3.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، "إن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا قبل قليل بوفاة عائلة فلسطينية".

وأضاف الديك في بيان له: "ان العائلة تتكون من 8 أفراد وهي عائلة محمود الطواب وزوجته وأولاده في منطقة درنة شرق ليبيا جراء السيول الجارفة".

وأكد الديك أن الوزارة تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.

وأشار إلى أن القنصلية العامة قامت أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم، وأكد السفير الديك أن الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.