رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة طفلين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ إصابات في مخيمي عقبة جبر والعروب و5 آلاف معتقل منذ بداية العام الجاري

_ الرئيس يعزي القيادة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات ويعرب عن تضامن دولة فلسطين مع ليبيا وشعبها الشقيق

_ حملة في الولايات المتحدة لمقاطعة مجموعة "إيباك" المؤيدة لإسرائيل

_ وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة

_ من يخطط لإسقاط "المخيم" بيد الإسلامويين؟

_ اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة.. واللواء البيسري يجتمع مع هيئة العمل الفلسطيني

_ مجلس الوزراء يشكل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه

_ فيضانات في درنة الليبية تودي بحياة 2000 شخص وآلاف المفقودين

_ "العليا" الإسرائيلية تنظر اليوم في التماسات ضد مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية وتظاهرة مليونية أمام المحكمة

"الأيام":

_ ليبيا: أكثر من 2000 قتيل ودمار واسع نتيجة إعصار وفيضانات في شرق البلاد

_ إصابة طفلين بالرصاص في "عقبة جبر" والاحتلال يضيق الخناق على مسافر يطا

_ الاحتلال يشدد الخناق على القدس ومسيرة استفزازية للمستوطنين

_ رفح: الاحتلال يفرج عن صياد مصاب وآخر يخضع للعلاج في مشفى إسرائيلي

_ هنغبي يهدد السلطة: توجهكم للمحاكم الدولية يعرض وجودكم ذاته للخطر

_ إسرائيل تعلن بدء تطبيق التسهيلات على الفلسطينيين الأميركيين في غزة

_ بحث لعبور الأميركيين من أصل فلسطيني الحواجز بسياراتهم إلى إسرائيل

_ القدس: عشرات الآلاف من المحتجين أمام المحكمة العليا ومنزل نتنياهو

"القدس":

_ مشروع استيطاني كبير في أبو ديس

_ إصابات واعتقالات وإغلاق أريحا وقرى شرق يطا

_ اشتية: خطاب للرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

_ الفيضانات في شرق ليبيا تخلف مئات الضحايا والمفقودين

_ ٦ ضحايا باشتباكات مؤسفة في مخيم عين الحلوة

_ عدد ضحايا الزلزال في المغرب يرتفع إلى 2862 وفاة

_ عشرات آلاف المحتجين أمام المحكمة ومنزل نتنياهو