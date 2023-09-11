قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين وفتشت عدة منازل، في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "المربعة" غرب المدينة، اعتقلت الشابين عماد الدين محمود مسيمي ومحمد إياد حمدي، أثناء مرورهما الليلة الماضية على الحاجز، وهما من سكان مخيم العين.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ومركبتا إسعاف، اقتحمت بلدة عقربا جنوبا، واعتقلت المواطن عز الدين محمد بني جابر عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما شنت حملة مداهمات شملت ثمانية منازل وعاثت فيها خرابا.

وفي بلدة بيت فوريك شرقا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حنني بعد احتجازه قرب مستوطنة إيتمار، أثناء محاولته الالتفاف عن الحاجز العسكري والدخول إلى بيت فوريك.