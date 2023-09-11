الاحتلال يعتقل مواطنين من جبع ورمانة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من جبع ورمانة في محافظة جنين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات في رمانة.

وذكرت مصادر امنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد ربحي أبو الزين بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما أصيب عدد من المواطنين والعمال بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

في السياق، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عبد اللطيف أبو عون (47 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين، من داخل محكمة سالم، أثناء حضوره جلسة محكمة نجله هاني أمس .