يديعوت: هذا هو الهدف الأكبر من مطار إيران في جنوب لبنان!

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، إن المطار الذي كشف عنه وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، والذي يبنى في جبل قلعة جبور جنوب لبنان، على بعد 20 كم من الحدود، يتم تجهيزه حاليًا من قبل إيران، لاستخدام الطائرات بدون طيار لمهاجمة إسرائيل.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن الخطة الأكبر هي إنشاء محور بديل لتهريب الأسلحة من سوريا بعد أن تمكن الجيش الإسرائيلي من إحباط عمليات التهريب بضربات جوية دقيقة لأكثر من عقد من الزمن، ضمن ما عرف "ما بين الحروب".

وتشير الصحيفة إلى أن ما دفع إيران لإنشاء المطار هو معرفتها بأن إسرائيل لن تهاجم لبنان باعتبار ان حزب الله عامل ردع، والفكرة إنشاء مطار بمنطقة محصنة تساعد على تعزيز جهودها في المنطقة للتهريب وتنفيذ الهجمات، ولكي يكون قريب من الحدود لتتمكن الطائرات بدون طيار من الوصول سريعًا إلى إسرائيل وتنفيذ هجمات.

ورجحت أن هذه ليست القاعدة الوحيدة التي أنشأها الإيرانيون مع حزب الله في المنطقة.