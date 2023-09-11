قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات من محافظة بيت لحم، 9 مواطنين، من بينهم 6 من بلدة تقوع، هم: فاد البدن، عكرمة العمور، حسين العمور، قسام العمور، محمد العمور، محمود العمور.

فيما اعتقل محمد أبو عجيمة من مخيم الدهيشة، وكريم زواهرة، ومحمد أبو فريحة من المحافظة.

وفي طولكرم، اعتقل المحرر محمود أبو ذياب، ومصطفى عودة، ونجله أحمد، بعد اقتحام عدة منازل بالمنطقة الجنوبية من المدينة.

فيما اعتقل الشاب محمد ربحي أبو الزين من رمانة غرب جنين، بينما اعتقل الشبان تقي أبو عبيد، وحسن السعدي، وشراع الهنداوي، وجميعهم من جنين خلال مرورهم عن حاجز طيار قرب نابلس.

واعتقل أكرم جبريل أبو شيخة والد الأسير محمود أبو شيخة، والشبان: وائل العواودة، وصلاح العواودة، وعدي العواودة، وجميعهم من كرمة جنوب الخليل.

واعتقل الشاب أمير منصور من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.