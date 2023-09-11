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بمشاركة 12 فصيلاً عسكرياً..

المقاومة بغزة تبدأ تنفيذ مناورة "الركن الشديد 4"

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة بغزة تبدأ تنفيذ مناورة "الركن الشديد 4"



غزة/ سما /

بدأت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المنضوية تحت "الغرفة المشتركة"، صباح اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية واسعة تحت اسم "الركن الشديد 4".

وانطلقت المناورات في جميع محافظات قطاع غزة، عند الساعة السابعة صباحًا وستنتهي عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.

وأطلقت المقاومة رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، إيذانًا ببدء المناورة العسكرية "الركن الشديد 4" التي أعلنتها المقاومة في كافة أرجاء قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة طائرات (أبابيل) المسيرة، في إطار المناورة، حيث أكدت الغرفة المشتركة، أن المناورة تأتي في ذكرى الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة.

وستستخدم المقاومة كافة قدراتها في المناورات الواسعة التي تحاكي عدة سيناريوهات منها اقتحام مستوطنات وخطف جنود إسرائيليين وعمليات عبر البر والبحر واستخدام المسيرات الانتحارية وغيرها ضد أهداف إسرائيلية.

وسيلاحظ انتشار واسع للمقاومة وكذلك للأجهزة الأمنية، وستسمع أصوات انفجارات في مختلف المناطق.

وتقرر إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة.

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