الطقس: أجواء شديدة الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً إلى شديد الحرارة ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويتوقع أن تتأثر البلاد غدا الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الأربعاء من فرصة تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة، خاصة المناطق الجنوبية الشرقية.