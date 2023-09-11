نقابة الصحفيين تطالب نقيب الأطباء بالاعتذار..

رام الله/سما/

عبرت نقابة الصحفيين عن غضبها وامتعاضها الشديد من أقوال نقيب الأطباء د. شوقي صبحة بحق بعض الصحفيين والتي وردت في مؤتمره الصحفي اليوم، وطالبته بالاعتذار الفوري للجسم الصحفي، وللصحفيين الذين تمت الإساءة لهم.



وكان د. شوقي صبحة نقيب الأطباء قد عقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مقر نقابة الأطباء للإعلان عن موقف النقابة وخطواتها النقابية بشأن خلاف مهني مع وزارة الصحة، وخلال المؤتمر هاجم صبحة بعض الصحفيين ووصفهم بالصحافة الصفراء، وتعامل باستعلائية وبطريقة الاستذة مع صحفيين آخرين معروفين بمهنيتهم العالية، وهو ما ترفضه نقابة الصحفيين ومعها الجسم الصحفي برمته.



وتؤكد نقابة الصحفيين أنها المرجعية والجهة التي تتلقى أية شكاوى مهنية بحق أي صحفي، وهي التي تبحث وتقرر بمهنية أي صحفي واي سلوك من الصحفيين ووسائل الاعلام، وان نقيب الأطباء لا يمكن أن يكون حكماً أو قاضياً في قضايا مهنية ليست من اختصاصه.



وأكدت النقابة انها ستتابع هذه القضية حتى النهاية، ولن تسمح بالمس بالصحفيين وكرامتهم من أية جهة كانت.





