فلسطين تعزي ليبيا بضحايا الفيضانات

رام الله/سما/

عزى الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النوَّاب عقيلة صالح عيسى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الفيضانات والعواصف، التي اجتاحت شرق ليبيا، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعرب في برقيات تعزية، عن التعاطف والتضامن مع ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وتقدم الرئيس، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمه شخصيا، للقيادة الليبية وللشعب الليبي الشقيق وللعائلات الثكلى، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يوفق القيادة الليبية وطواقم الأمن والإنقاذ والإغاثة الليبية الباسلة، بتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية الأليمة.

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وعربت حركة "حماس" عن تضامنها مع دولة ليبيا، وتعازيها بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت المنطقة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين "نُعرب عن تضامننا الكامل مع ليبيا قيادةً وشعباً، ونعزي في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار "دانيال" شرق ليبيا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات، إضافة للأضرار المادية الجسيمة التي تسبب بها الإعصار".

وأضافت "وأعربت عن أملها في شفاء الجرحى والسلامة للمفقودين.

وتوفي أكثر من ألفي ليبي فيما فقد الآلاف، في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة.

وعزى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق بضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مناطق، شرق ليبيا.

وأعرب فتوح في بيان له، مساء اليوم الإثنين، عن تعازيه الحارة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم المكلومين الصبر.

كما أعرب عن تضامن دولة فلسطين مع الشعب الليبي الشقيق.