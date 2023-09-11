السفارة الأمريكية في القدس تصدر تنويهًا لـ "الأمريكيين الفلسطينيين"

القدس المحتلة/سما/

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين، تنويهًا للأمريكيين الفلسطينيين المسجلين في السجل السكاني الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في تصريح له: "بناءً على سياسات السفر الجديدة التي وضعتها حكومة إسرائيل، قرّرت حكومة الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل أيضًا إنشاء مجموعة عمل ثنائية لتطوير حلول إضافية حتى يتمكن جميع المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الأمريكيين الفلسطينيين المسجلين في السجل السكاني الفلسطيني، من التمتع بفرص معادلة للقيادة وعبور المركبات عند دخول إسرائيل من الضفة الغربية بجواز سفرهم الأمريكي".

وأضاف "ستبدأ مجموعة العمل هذا الأسبوع لتطوير الحلول خلال الأشهر المقبلة".