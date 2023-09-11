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نقابة الأطباء بالضفة تعلن عدم توجُّه الأطباء إلى عملهم الثلاثاء

الإثنين 11 سبتمبر 2023 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء بالضفة تعلن عدم توجُّه الأطباء إلى عملهم الثلاثاء



رام الله/سما/

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة، مساء اليوم الإثنين، عدم توجُّه "الأطباء بمن فيهم المديرين إلى عملهم في كل المستشفيات والمرافق الحكومية"، غدا الثلاثاء، فيما قرر مجلس الوزراء الفلسطينيّ، في ختام جلسته الأسبوعية اليوم، "تشكيل لجنة تحقيق في ما جرى بمستشفى جنين، وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية"

وقالت النقابة في بيان مقتضب: "لن يتوجه الأطباء بمن فيهم المديرين إلى عملهم في كل المستشفيات والمرافق الحكومية غدا، وندعو لوقف التعليم الطبي في كل الكليات والمستشفيات".

كما دعت إلى "الاعتصام الخميس المقبل في رام الله، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنها تتعنت وتنصلت من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والأمن الصحي، كما أنها هددت بحل نقابة الأطباء".

وفي وقت سابق اليوم، هددت النقابة باللجوء الإضراب وخيار الإخلاء الكامل للمستشفيات، حال استمرت الحكومة الفلسطينية بتجاهل مطالبها بوقف التعدي والإساءة والتشهير المتعمد بالأطباء، داعيةً الحكومة ووزارة الصحة لتحمّل مسؤولية ذلك.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي، عقدته النقابة، اليوم الإثنين، بعد انتهاء المهلة النقابة للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء.

وأوضحت النقابة خلال المؤتمر أن اليوم تنتهي المهلة النقابة للحكومة من أجل وقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم.

وأضافت أنه "حسب رد الحكومة اليوم، ستدرس النقابة الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء اليوم، على أن يكون هناك اعتصام وحشد طبي أمام المقاطعة في رام الله أو دوار المنارة نهاية الأسبوع الجاري".

بدوره، قال نقيب الأطباء، شوقي صبحة، إننا "نعطي مهلة للجهات المسؤولة حتى صباح الغد الثلاثاء، وفي حال لم يكن هناك أي إجراءات، سيمتنع الأطباء عن العمل في بيئة عمل غير آمنة في جميع مرافق وزارة الصحة وعلى الحكومة الوقوف عند مسؤوليتها".

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، دعوتها لنقابة الأطباء في الضفة الغربية لوقف الإضراب عن العمل، وتغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية.

والأسبوع الماضي، بدأت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وتشمل فعاليات نقابة الأطباء، وقف المشاركة في جميع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات، وعدم التوجه إلى مبنى وزارة الصحة في محافظتي رام الله ونابلس.

وتأتي هذه الاحتجاجات ردا على "تشهير" الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار، بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.

#نقابة الاطباء

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