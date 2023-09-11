ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

الرباط/سما/

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال المغرب إلى 2862 قتيلا حتى مساء الإثنين؛ وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية.

وذكرت الداخلية المغربية في بيان "إلى حدود الساعة السابعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم".

وارتفع عدد الجرحى من جراء الزلزال إلى 2562 مصابا.

وأفادت الوزارة، في وقت سابق، بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم بواقع "1591 وفاة بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و41 بإقليم ورزازات، و18 بعمالة مراكش، و11 بإقليم أزيلال".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان، و3 بالدار البيضاء الكبرى، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية، ومثلها بإقليم تنغير"، وفق البيان ذاته.

وأوضحت أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

ويسابق رجال الإنقاذ في المغرب الوقت بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر.

وكان المغرب قد أعلن في وقت سابق استجابته لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

إعادة إعمار المناطق المتضررة

وأعلنت الحكومة المغربية الإثنين عن إطلاقها برنامجا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال؛ حسبما ذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مؤتمر صحافي بالرباط.

وذكر أخنوش أن "الحكومة عازمة على تنفيذ أوامر الملك محمد السادس، ويتم العمل على اعتماد عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة".

وأوضح أنه ترأس "اجتماعا مع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال".

وأشار أخنوش إلى أنه في الوقت الراهن، يتم العمل على إيجاد حلول لإيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.

وأفاد بأنه "تضررت حوالي 500 مدرسة بين ابتدائية وثانوية، إضافة إلى مراكز صحية، وطرقات يجب تعبيدها".

وتابع أخنوش "وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظروف العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال عدة مدن كبرى في المغرب بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.