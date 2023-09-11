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هاليفي: يجب أن نستعد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"

الإثنين 11 سبتمبر 2023 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: يجب أن نستعد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ان "المواجهة المقبلة قد تشمل عدة ساحات وتسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات.

وأضاف هاليفي في كلمة له في الذكرى الخمسين "لحرب يوم الغفران" مساء اليوم الاثنين: "يجب علينا ألا نقلل من شأن أي تصريح يصدره أعداؤنا، بالقول أو الفعل؛ وعدم تمجيد أنفسنا، ويجب أن نكون أكثر استعداداً من أي وقت مضى لصراع عسكري واسع النطاق ومتعدد الجبهات.

وتابع: "على الأعداء أن يعرفوا أنه عندما تتعرض إسرائيل للتهديد، فإنها تعرف كيف تحشد كل مواردها، وتضع الخلافات جانباً وتهاجم، هكذا كان الأمر في حرب يوم الغفران، وهكذا سيكون الأمر اليوم، إذا اضطررنا لذلك". وفق قوله.

#هرتسي هاليفي

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