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فصائل المقاومة تدعم كافة الخطوات النضالية التي تقرها الحركة الأسيرة

الإثنين 11 سبتمبر 2023 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تدعم كافة الخطوات النضالية التي تقرها الحركة الأسيرة



غزة/سما/

كدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الفصائل في بيان، أبناء الشعب الفلسطيني للاستجابة لنداء الأسرى، والمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية بعنوان (وحدة الأحرار.. عنوان الانتصار) مساء غد الثلاثاء الساعة 9 مساء بكل المحافظات.

وقالت إن المشاركة في الفعاليات الجماهيرية تأتي للتأكيد على عدم خذلان الأسرى وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي للسماح بالاستفراد بهم، وأن قضيتهم ستبقى على رأس الأولويات لدى شعبنا ومقاومته التي لن تخذلهم أبدا.

#الفصائل الفلسطينية

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