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الجهاد الإسلامي تدين بشدة السماح بمشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع اليونيسكو بالرياض

الإثنين 11 سبتمبر 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدين بشدة السماح بمشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع اليونيسكو بالرياض



غزة/سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشدة، السماح لوفد إسرائيلي بالمشاركة في اجتماع لمنظمة الـ"يونسكو" المنعقد في المملكة العربية السعودية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين : "إن استقبال وفد صهيوني في أرض الحرم المكي ومهبط الوحي، يحاول عبثاً شرعنة مساعي التطبيع الذي ترفضه شعوب أمتنا العربية والمسلمة. 

وأكدت أن مشاركة وفد الكيان في هذا الاجتماع، في ظل تنكر الكيان ذاته لمقررات منظمة اليونيسكو نفسها، ومقاطعته للمنظمة في السابق، وفي ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان وتهويد واستيطان، واستمرار الانتهاكات بحق الطلاب الفلسطينيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني في القدس، وفرض التهويد على أهلها، هو غطاء لهذه الجرائم وتشجيع عليها، وهو تفريط بالقدس ومقدساتها.

#وفد إسرائيلي #اليونسكو

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