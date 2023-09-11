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تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مستشفى جنين.. قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

الإثنين 11 سبتمبر 2023 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مستشفى جنين.. قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية



رام الله/سما/

قرر مجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.

كما قرر المجلس إعفاء الناشرين العرب المشاركين في معرض الكتاب الثالث عشر في فلسطين من رسوم الأرضيات، والتنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين رئيس لجامعة فلسطين التقنية (خضوري).

واتخذ المجلس عددا من الإجراءات لتعزيز حوكمة شركة كهرباء محافظة القدس، ووقف الخصومات غير القانونية من الجانب الآخر.

ووافق على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وصادق على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

#مجلس الوزراء الفلسطيني

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