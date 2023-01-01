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رهط: رجل يقتل زوجته ويحاول الانتحار

الإثنين 11 سبتمبر 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رهط: رجل يقتل زوجته ويحاول الانتحار



النقب/سما/

قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار.

ووفقا للشرطة فإنه "اعتقل أفراد الشرطة من محطة رهط مشتبها بإطلاق النار وقتل زوجته وحاول وضع حدا لحياته".

وأضافت أنه "في حوالي الساعة 14:45، تلقينا بلاغا عن حادثة إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رهط. توجه أفراد محطة الشرطة في رهط بسرعة إلى المكان ووجدوا مشتبا وهو مصاب، جرى اعتقاله، وعُثر خلال التفتيش على مسدس مع مشط ورصاص".

وأشارت إلى أنه "جرى إحالة المشتبه للعلاج الطبي ولاحقا سيتم التحقيق معه".

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن " مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 14:47، عن حادثة عنف برهط. وأبلغ الطاقم الطبي عن امرأة (30 عاما) بدون علامات تدل بأنها على قيد الحياة مع إصابة مخترقة، وأقر وفاتها. ونُقل مصاب وهو بحالة متوسطة بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى (سوروكا)".

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء.

#النقب

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