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الصحة بغزة: نتابع عن كثب حالة طفل "بترت يده" وشكلنا لجنة تحقيق

الإثنين 11 سبتمبر 2023 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: نتابع عن كثب حالة طفل "بترت يده" وشكلنا لجنة تحقيق



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إنها تتابع عن كثب الحالة الصحية للطفل ( ع . س ) والذي تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة على أثر كسر في عظمتي الساعد الأيسر وانتشار الغرغرينا الغازية، شديدة الخطورة،  مما اضطر الفريق الطبي الى اتخاذ قرار لم يكن هناك مفرًا منه  ببتر اليد حفاظاً على حياته.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها التقت صباح اليوم عائلة الطفل بحضور ادارة مجمع الشفاء الطبي، وأكدت وقوفها بجانب الطفل واستكمال الرعاية الطبية المطلوبة، وأوضحت ما تم من إجراءات للتعامل مع الحالة.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة التفاصيل التي مرت بها حالة الطفل وبمشاركة العائلة للاطلاع على مجريات التحقيق بشفافية تامة.

وبينت أن عائلة الطفل ثمنت اهتمام الوزارة وحرصها على استضافتهم والاستماع اليهم وعبروا عن ثقتهم بأن لجنة التحقيق ستضع الأمور في نصابها.

#غزة

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