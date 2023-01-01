  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الأطباء بالضفة تمهل الحكومة ليوم غدٍ لـ"الوقوف عند مسؤولياتها"

الإثنين 11 سبتمبر 2023 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء بالضفة تمهل الحكومة ليوم غدٍ لـ"الوقوف عند مسؤولياتها"



رام الله/سما/

قال نقيب الأطباء في الضفة الغربية شوقي صبحة: "إن النقابة منحت مهلة للجهات المسؤولة حتى صباح غدٍ الثلاثاء، في حال لم يكن أي إجراءات، سيمتنع الأطباء عن العمل في بيئة عمل غير آمنة في جميع مرافق وزارة الصحة وعلى الحكومة أن تقف عند مسؤولياتها"

وأضاف صبحة خلال مؤتمر صحفي برام الله اليوم الاثنين "أن النقابة طالبت وزيرة الصحة باتخاذ موقف رسمي، ضد اتهامات الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار على الإعلام، والاعتذار للأطباء على ما مسهم من تشهير، إلا أن الطلب لم يلق آذان مصغية".

وأكد "أنه في حال عدم اتخاذ الإجراء القانوني بحق من أساء للأطباء وشهر بهم، فإنه سيتم الامتناع عن العمل".

وأشار إلى أن اليوم هو آخر يوم بعد المهلة النقابية للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم، وأن النقابة ستدرس الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء هذا اليوم، حسب رد الحكومة.

#نقابة الاطباء الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو ولا حكومة للائتلاف الحالي

فوز حزب بوتين بانتخابات محلية في المناطق الأوكرانية الانفصالية

الأخبار الرئيسية

t8HNa (1)

الصحة بغزة: نتابع عن كثب حالة طفل "بترت يده" وشكلنا لجنة تحقيق

"الأونروا" تحذر من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين

1656491345

العاصفة "دانيال" تخلف أكثر من 150 قتيلاً في ليبيا

32cd20d52e9669d71762af59755ed18f

هآرتس: "ألغام كبيرة" تعترض مشروع ربط السعودية بقطار مع "إسرائيل"

Untitled-9-730x438 (1)

المقدسية زينة عبده.. من سنة ونصف في الحبس المنزلي إلى 6 أشهر في "سجن الرملة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية