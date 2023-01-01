نقابة الأطباء بالضفة تمهل الحكومة ليوم غدٍ لـ"الوقوف عند مسؤولياتها"

رام الله/سما/

قال نقيب الأطباء في الضفة الغربية شوقي صبحة: "إن النقابة منحت مهلة للجهات المسؤولة حتى صباح غدٍ الثلاثاء، في حال لم يكن أي إجراءات، سيمتنع الأطباء عن العمل في بيئة عمل غير آمنة في جميع مرافق وزارة الصحة وعلى الحكومة أن تقف عند مسؤولياتها"

وأضاف صبحة خلال مؤتمر صحفي برام الله اليوم الاثنين "أن النقابة طالبت وزيرة الصحة باتخاذ موقف رسمي، ضد اتهامات الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار على الإعلام، والاعتذار للأطباء على ما مسهم من تشهير، إلا أن الطلب لم يلق آذان مصغية".

وأكد "أنه في حال عدم اتخاذ الإجراء القانوني بحق من أساء للأطباء وشهر بهم، فإنه سيتم الامتناع عن العمل".

وأشار إلى أن اليوم هو آخر يوم بعد المهلة النقابية للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم، وأن النقابة ستدرس الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء هذا اليوم، حسب رد الحكومة.