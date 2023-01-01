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"الأونروا" تحذر من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين

الإثنين 11 سبتمبر 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تحذر من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين



غزة/سما/

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري والمقبل.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في قطاع غزة: "إن الوكالة لديها عجز من 170 الى 190 مليون دولار أمريكي، وهذا المبلغ هو ميزانية البرامج التي يتم تقديمها سواء للتعليم أو الصحة أو الإغاثة".


وأكد أن هذا المبلغ مطلوب توفيره لتجنب الانقطاعات في تقديم الخدمات ودفع رواتب الموظفين والبرامج، ولكي تبدأ المنظمة الأممية العام الجديد دون ديون والتزامات مالية.

وأضاف أبو حسنة: "إن الأونروا تحتاج إلى 60 مليون دولار أمريكي من أجل تغطية الاحتياجات المالية الأساسية في شهر سبتمبر وأيلول القادم، كما تحتاج الوكالة الى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لحوالي 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة".

وتابع: "تحتاج الأونروا كذلك إلى مبلغ 30 مليون دولار لتقديم المساعدات النقدية لحوالي 600 ألف لاجئ في سوريا ولبنان والأردن خلال الربع الأخير من العام الجاري".


وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا لا تعمل في ظروف مثالية، حيث تعاملت مع حالات طوارئ كالحروب التي شنت على قطاع غزة، إضافة إلى زيادة أعداد اللاجئين وزيادة حجم المتطلبات.

ومنذ سنوات تعاني الأونروا أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحذّرت في يونيو/ تموز الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر/ أيلول القادم.

#الاونروا

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