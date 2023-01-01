مراسلون إسرائيليون يهددون بالتغيب عن خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

القدس المحتلة/سما/

أبلغ المراسلون السياسيون في وسائل الإعلام الإسرائيلية، المتحدث باسم رئيس الحكومة، صباح اليوم الاثنين، أنهم يعتزمون التغيب عن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن القرار تم اتخاذه، بعد إخطار أرسله إليهم مكتب رئيس الحكومة أمس، جاء فيه أنه خلافًا لذلك، وبحسب العرف، لن يتمكن الصحفيون من العودة إلى إسرائيل على متن طائرة رئيس الحكومة، التي ستغادر نيويورك، مساء السبت.

وفي الوثيقة الرسمية التي أرسلت إلى الصحفيين قبل الزيارة، زُعم أن القرار نابع من "القيود اللوجستية والأمنية بسبب قرب يوم الغفران".

ويزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجه من هناك إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيجتمع نتنياهو سيجتمع في وادي السيليكون مع رئيس شركة تيسلا وشبكة إكس (تويتر سابقًا)، إيلون ماسك. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، بالرئيس الأميركي، جو بايدن، إلا أن اللقاء لن يعقد في واشنطن، بل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت التقارير أنه كان من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، ولكن تم تأجيله إلى اليوم التالي، الجمعة 22 من الشهر ذاته.

وكان نتنياهو قد توجه الأسبوع الماضي إلى قبرص في زيارة رسمية. وفي رده على سؤال صحافيين حول لقاء محتمل بينه وبين الرئيس الأميركي، بايدن، قال: "ستسمعون عن ذلك قريبًا".