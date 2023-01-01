تجدد جهود الوساطة بين غانتس ونتنياهو

القدس المحتلة/سما/

تجددت اليوم الاثنين، جهود الوساطة في ديوان الرئيس الإسرائيلي بين رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن الإصلاح القضائي، وفقًا للقناة 12 العبرية.

وحسب القناة العبرية، فإن رئيس الحكومة نتنياهو، يريد استنفاد قناة الوساطة قبل التوجه إلى خطوة أحادية، والتحدي في هذه اللحظة هو كيفية إقناع غانتس بأنه نتنياهو سيقف وراء المقترحات هذه المرة.

وعلى خلفية المحادثات، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه سيدلي بتصريح لوسائل الإعلام، مساء اليوم.

وتأتي جهود الوساطة، بعد أن صرح غانتس صباح اليوم، بأنه يحتاج إلى "ثبات النية وقدرة نتنياهو على الوقوف وراء الطروحات"، والهدف فعليا هو استئناف جهود الوساطة من النقطة التي توقفت عندها، على مبدأ المضي قدمًا وفقًا للخطوط العريضة التي قدمها الرئيس والتي تتضمن تغيير الأغلبية اللازمة في لجنة الاختيار الحالية للقضاة.

وفي تصريحاته في جامعة رايخمان، قال غانتس: "أرى الخطوط العريضة للرئيس كأساس للتقدم نحو الاتفاقات. إذا كان هناك حل على الطاولة يحفظ الديمقراطية فسأكون هناك مهما كانت أسباب نتنياهو".

وأضاف، "في الأيام الأخيرة، قدم الرئيس الإسرائيلي الخطوط العريضة التي رأيتها كأساس للتقدم نحو اتفاقيات واسعة النطاق من شأنها الحفاظ على الديمقراطية، ومبدأ عدم تسييس النظام القضائي، وأيضًا - من شأنه أن يسمح للجانب الآخر بالتوصل إلى اتفاق".

وأوضح: "في نهاية المطاف انتصار أحد الأطراف أو استسلامه، سيكلفنا ثمناً باهظاً. استعدادي لا يزال قائمًا حتى اليوم. سيتعين على نتنياهو إثبات نية مثبتة، والقدرة على الوقوف وراء مقترحاته الخاصة، أو المقترحات الأخرى التي يقبلها".

وأشار رئيس المعسكر الوطني، في كلمته أيضاً إلى المناقشة التي ستجرى غداً في المحكمة العليا بشأن إلغاء سبب المعقول: وقال: "يجوز انتقاد المحكمة وأحكامها، ولكن من لا يحترم قرارات المحكمة قد لا يجلب لنا أزمة دستورية فحسب، بل ستنفي شرعية الحكومة في اتخاذ قراراتها. وأعلن أنني سأقبل أي قرار للمحكمة مهما كان، وأدعو رئيس الوزراء إلى الإعلان أنه مهما كان حكم المحكمة العليا فإنه سيحترمه ويتبعه".

الليلة الماضية، أشار زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، أيضًا إلى الخطوط العريضة للتسوية التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، قائلًا: "بعد المناقشات في المحكمة العليا، يجب علينا أن نوافق على تجميد تشريع الانقلاب لمدة 18 شهرًا. وينبغي أن يكون هذا التجميد محفوظاً بموجب القانون. لقد قدمت للرئيس مشروع قانون صاغته البروفيسور سوزي نافوت، والذي بموجبه لا يمكن إجراء أي تغيير يتعلق بالأسس الديمقراطية للنظام في إسرائيل إلا بموافقة واسعة من الائتلاف والمعارضة".