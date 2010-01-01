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"الشاباك" يحدد من وراء صورة قائد جيش الاحتلال بالضفة بزي هتلر

الإثنين 11 سبتمبر 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يحدد من وراء صورة قائد جيش الاحتلال بالضفة بزي هتلر



القدس المحتلة/سما/

انتشرت صورة قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي زي "جندي نازي"، مع تصفيفة شعر وشارب الزعيم النازي أدولف هتلر، ما أثار ردود فعل قوية في إسرائيل، وقام فريق مكافحة التحريض الإلكتروني التابع للشرطة بإزالته قبل أيام.


وقال موقع "واللا" العبري: "يتبين الآن أنه من خلال الفحوصات التي أجراها الشاباك (جهاز الأمن العام) على الملف الشخصي الذي نُشرت من خلاله صورة الجنرال فوكس بالزي النازي، يبدو باحتمال كبير أن هذا الملف الشخصي وهمي تديره عناصر إيرانية".


وقال "الشاباك" في بيان: "إيران تعمل منذ بعض الوقت على الترويج لحملة شبكية شاملة، هدفها تقسيم المجتمع الإسرائيلي وزعزعة استقراره، وتشير التقديرات إلى أن نشر الصورة اليوم هو جزء من هذه الحملة".


ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد نشر الصورة: "نتنياهو يطالب بإجراء تحقيق بشأن التغريدة المنشورة ضد الجنرال يهودا فوكس، ورئيس الوزراء نتنياهو يدين التحريض ويقدم الدعم الكامل لقادة الجيش الإسرائيلي".


كما علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على "الإعلان التحريضي" وكتب: "إن الهجوم على قائد القيادة الوسطى هو نتيجة مباشرة للتحريض الجامح من جانب الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف على أعضاء المؤسسة العسكرية، والجيش الإسرائيلي، والشاباك والموساد".


كما شارك زعيم المعارضة، يائير لابيد، الصورة وقال إنه يدعم فوكس في "مواجهة الهجوم السام والوحشي ضده وضد الجيش الإسرائيلي بأكمله".


يشار إلى أن قيادة المنطقة الوسطى تشمل نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي تشهد منذ شهور تصعيدا إسرائيليا كبيرا ومواجهات مع الفلسطينيين.

#الشاباك الاسرائليي

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