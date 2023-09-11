  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من بينهم 678 طفلا و83 امرأة.. الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف مواطن منذ مطلع العام

الإثنين 11 سبتمبر 2023 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
من بينهم 678 طفلا و83 امرأة.. الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف مواطن منذ مطلع العام



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من (5000) مواطن/ة، بينهم (83) امرأة، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري (2350) أمرا، بينهم (1245) أمرا جديدا، و(1105) أمر تجديد.

وأكد نادي الأسير، في بيان له، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال استمرت في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها عبر جملة من السياسات الثابتة والممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب عمليات التنكيل والاعتداءات بكل أشكالها من خلال استخدام جميع أنواع الأسلحة، فإنها صعّدت من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، من خلال جريمة (العقاب الجماعي)، التي تشكّل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدمها على نطاق واسع، في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة.

ولفت إلى أن جريمة (العقاب الجماعي) تتخذ مستويات عدة، وقد تمتد على مستوى بلدة أو مخيم أو مدينة، وإلى جانب (العقاب الجماعي)، فإن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإعدام الميداني، وإطلاق النار على المعتقلين وعائلاتهم، وهذا ما يعكس الازدياد في أعداد الشهداء والجرحى، سواء من أصيبوا قبل الاعتقال أو خلاله.

وأشار إلى أن عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، تصاعدت بشكل ملحوظ، ومن خلال شهادات العائلات، وأن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، وتتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، التي تندرج في سياق جريمة (العقاب الجماعي).

وبقيت جريمة الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على محاولة الاحتلال المستمرة لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، إذ واصلت سلطات الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عددها (2350) أمرًا، وكان أعلاها في شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ بلغت 370 أمرًا، يليه شهر آب/ أغسطس بـ362 أمرًا، وهذه الأعداد في الأوامر لم نشهدها منذ سنوات طالت كل الفئات بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، والمرضى، والجرحى، وأقارب الأسرى، والشهداء، وبقيت الفئة الأكثر استهدافًا الأسرى المحررين.

ولفت إلى أن قضية المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربين رفضًا لاعتقالهما الإداري منذ (40) يومًا، هم ممن استُهدفوا مرات عديدة عبر عمليات الاعتقال، والاعتقال الإداري، وخاضا كذلك إضرابات عن الطعام سابقًا.

وأضاف نادي الأسير، أنه انعكس التصعيد المستمر في حملات الاعتقال على واقع الأسرى داخل السجون، بسبب حالة الاكتظاظ، ونقص الاحتياجات الأساسية للمعتقلين الجدد والموقوفين، ما فاقم معاناة الأسرى، على المستويات كافة، خاصة أن جزءًا منهم من الجرحى والمرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ومتابعة دائمة.

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

القدس: وفاة أحد مؤسسي حركة حماس الشيخ جميل حمامي

الأخبار الرئيسية

Untitled-9-730x438 (1)

المقدسية زينة عبده.. من سنة ونصف في الحبس المنزلي إلى 6 أشهر في "سجن الرملة"

"إسرائيل" بصدد المصادقة اليوم على مشروع حي استيطاني في أبو ديس بالقدس المحتلة

20230911112632

هنغبي يهدد السلطة الفلسطينية ويكشف : "نجري محادثات مع قادتها بشكل مباشر ووجهًا لوجه"

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية