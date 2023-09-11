"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بالبكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العُليا (ماجستير، ودكتوراه) في جمهورية باكستان، للعام الدراسي 2024-2023.

كما أعلنت الوزارة في بيانها، عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2023-2024 في جامعة بنظير بوتو للطب البيطري وعلوم الحيوان في باكستان، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.