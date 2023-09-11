  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بالبكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان

الإثنين 11 سبتمبر 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بالبكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العُليا (ماجستير، ودكتوراه) في جمهورية باكستان، للعام الدراسي 2024-2023.

كما أعلنت الوزارة في بيانها، عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام 2023-2024 في جامعة بنظير بوتو للطب البيطري وعلوم الحيوان في باكستان، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps  للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.

#باكستان #التعليم العالي

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

القدس: وفاة أحد مؤسسي حركة حماس الشيخ جميل حمامي

الأخبار الرئيسية

Untitled-9-730x438 (1)

المقدسية زينة عبده.. من سنة ونصف في الحبس المنزلي إلى 6 أشهر في "سجن الرملة"

"إسرائيل" بصدد المصادقة اليوم على مشروع حي استيطاني في أبو ديس بالقدس المحتلة

20230911112632

هنغبي يهدد السلطة الفلسطينية ويكشف : "نجري محادثات مع قادتها بشكل مباشر ووجهًا لوجه"

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية