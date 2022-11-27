  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاقم الوضع الصحي لأسيرين في سجن النقب

الإثنين 11 سبتمبر 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاقم الوضع الصحي لأسيرين في سجن النقب



رام الله/سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تدهورا طرأ على الوضع الصحي للأسيرين خالد نوابيت وعبد السلام بني عودة، في سجن "النقب".

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين، وتتعمد إهمال أوضاعهم الصحية، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، وما يحتاجونه في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأوضحت أن الأسير نوابيت (46 عاما) من أريحا، يعاني من نوبات ضيق التنفس، مع ارتخاء الجسم بين الحين والآخر، واليوم أصبحت هذه الحالة متلازمة له طوال الوقت، علما أنه طالب بإجراء فحوصات لحالته الصحية، لكن ادارة السجن ما زالت ترفض ذلك.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء عملية قلب مفتوح له بمستشفى رام الله بتاريخ 27.11.2022، لاستبدال الصمام التاجي، ولكن تم اعتقاله قبل موعد اجرائها. 

فيما يعاني الأسير عبد السلام بني عودة من جنين، من انتفاخ وتشوش بالرؤية، ناتجة عن التعرض لحادث عرضي، نتيجة وجود سيخ حديد صغير، أدى الى جرح بالعين اليسرى بتاريخ 12.04.2023، حيث تسبب بجرح العين، وتم نقله الى مستشفى" سوروكا"، وإبلاغه بضرورة المراجعة بعد أسبوع، ولكن منذ اربعة اسابيع لم ينقل للمراجعة، وإجراء الفحوصات، الأمر الذي أدى الى تدهور وضعه الصحي.

#خالد نوابيت #عبد السلام بني عودة

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

القدس: وفاة أحد مؤسسي حركة حماس الشيخ جميل حمامي

الأخبار الرئيسية

Untitled-9-730x438 (1)

المقدسية زينة عبده.. من سنة ونصف في الحبس المنزلي إلى 6 أشهر في "سجن الرملة"

"إسرائيل" بصدد المصادقة اليوم على مشروع حي استيطاني في أبو ديس بالقدس المحتلة

20230911112632

هنغبي يهدد السلطة الفلسطينية ويكشف : "نجري محادثات مع قادتها بشكل مباشر ووجهًا لوجه"

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية