تفاقم الوضع الصحي لأسيرين في سجن النقب

رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تدهورا طرأ على الوضع الصحي للأسيرين خالد نوابيت وعبد السلام بني عودة، في سجن "النقب".

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين، وتتعمد إهمال أوضاعهم الصحية، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، وما يحتاجونه في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأوضحت أن الأسير نوابيت (46 عاما) من أريحا، يعاني من نوبات ضيق التنفس، مع ارتخاء الجسم بين الحين والآخر، واليوم أصبحت هذه الحالة متلازمة له طوال الوقت، علما أنه طالب بإجراء فحوصات لحالته الصحية، لكن ادارة السجن ما زالت ترفض ذلك.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء عملية قلب مفتوح له بمستشفى رام الله بتاريخ 27.11.2022، لاستبدال الصمام التاجي، ولكن تم اعتقاله قبل موعد اجرائها.

فيما يعاني الأسير عبد السلام بني عودة من جنين، من انتفاخ وتشوش بالرؤية، ناتجة عن التعرض لحادث عرضي، نتيجة وجود سيخ حديد صغير، أدى الى جرح بالعين اليسرى بتاريخ 12.04.2023، حيث تسبب بجرح العين، وتم نقله الى مستشفى" سوروكا"، وإبلاغه بضرورة المراجعة بعد أسبوع، ولكن منذ اربعة اسابيع لم ينقل للمراجعة، وإجراء الفحوصات، الأمر الذي أدى الى تدهور وضعه الصحي.