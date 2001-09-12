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مهجة القدس: الأسير محمد المقادمة يتنسم عبير الحرية بعد 22 عاماً

الإثنين 11 سبتمبر 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد يوسف شحادة المقادمة (44 عامًا) من مخيم البريج بمحافظة الوسطى بقطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 22 عامًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/09/2001م عندما كان يعمل في مدينة قلقيلية، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (22) عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال الصهيوني؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد المقادمة ولد بتاريخ 04/11/1979م، وهو أعزب، وكانت مهجة القدس قد أشهرت للمجاهد المقادمة مجموعة من الكتب والروايات التي ألفها خلال فترة اعتقاله وهي "كتاب الفهم الصحيح للإسلام وروايتي خارج الصورة والراوي الأخير"، وهو حاصل على عضوية اتحاد الكتاب الفلسطينيين من مقر الاتحاد بالقدس المحتلة، وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمد المقادمة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

#مهجة القدس #محمد المقادمة

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