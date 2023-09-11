  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يعزي بوفاة الشيخ جميل حمامي

الإثنين 11 سبتمبر 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عائلة الشيخ الراحل جميل حمامي معزيّا إياهم ومشيداً بسيرة الشيخ ومواقفه الجليلة، وداعياً الله تعالى أن يُنزله منازل شهداء القدس وفلسطين.

واستحضر هنية دور الراحل في دعم قضايا الأمة الإسلامية والفلسطينية، ودفاعه عن المسجد الأقصى، ومواقفه في الحفاظ على الجيل المسلم، مقدّراً تفانيه طوال حياته أثناء عمله مديراً للمسجد الأقصى وأميناً لسر الهيئة الإسلامية العليا في القدس.

وأكد أن الشيخ جميل سيظل حاضراً في أذهان الجيل المسلم المرابط في القدس والأقصى والمعتز بدينه وهويته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

#جميل حمامي #اسماعيل هنية

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صحيفة بريطانية: زعيم فاغنر ما زال حياً..موجود في هذه الدولة

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" بصدد المصادقة اليوم على مشروع حي استيطاني في أبو ديس بالقدس المحتلة

20230911112632

هنغبي يهدد السلطة الفلسطينية ويكشف : "نجري محادثات مع قادتها بشكل مباشر ووجهًا لوجه"

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية