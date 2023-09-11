الاحتلال يغلق مداخل قرى شرق يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مداخل قرى خلة الميّة، وأم لصفة، والديرات، وشعب البطم، وتجمعات بدوية شرق يطا جنوب الخليل، وعزلتها عن محيطها.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس ، إن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، مداخل القرى، وعزلتها عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول إليهما أو الخروج منهما بمركباتهم.

ويعاني الأهالي في قرى شرق يطا ومسافرها، من خطر التهجير القسري الدائم لصالح المستوطنات المقامة على أراضيهم، ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، والمتمثلة بهدم مساكنهم ومطاردة الرعاة والاعتداء عليهم بالضرب، وحرق محاصيلهم الزراعية، كما يمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم.