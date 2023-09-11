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جوري بكر تطلق اسم "تميم" على مولودها الأول

الإثنين 11 سبتمبر 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوري بكر تطلق اسم "تميم" على مولودها الأول



وكالات / سما /

أطلقت الفنانة جورى بكر اسم تميم على مولودها الأول الذى وضعته صباح أمس الأحد  وذلك بعدما أعلنت جورى عن وضع طفلها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وعلقت: "الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى".

وحلت جورى بكر مؤخراً ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، وكشفت جورى بكر خلال اللقاء إنها بدأت حياتها بالعمل "موديل" فى دبى، ثم مذيعة وقدمت الكثير من البرامج فى الإمارات، منها برنامج "الفنون القتالية" أول برنامج لها، مضيفة: "وكانوا عايزين واحدة ترتجل من غير قراءة، وكان تحدى كبير واتوفقت فيه، بعد كدة قدمت برنامج هندى، وكنت بتكلم هندى شوية لأنى اتربيت على الأفلام الهندية، وخلال إحدى الحلقات رقصت مع شاروخان".

وتابعت جورى بكر: "من زمان نفسى أمثل، كان حظى كويس لما اشتغلت فى مسلسل البرنس مع محمد سامى وهو اللى قدمنى، ودايما كنت بتواصل معاه وأقوله لو فيه فرصة ليا قولى، لغاية ما كلمنى على البرنس ونزلت مصر وقتها".

وروت جورى بكر كواليس لقائها النجم عمرو دياب خلال إحدى حفلاته فى الساحل بعد دعوة أبطال مسلسل جعفر العمدة للحفلة، وقالت: "كنت فى حفلة الساحل، بيسلم على كل أبطال المسلسل، ولم أتوقع أن يوجه لى التحية، وفجأة قال: "أومال فين وداد اللى كانت عاملة قلق فى المسلسل"، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن يكرهها المشاهدون فى المسلسل، لكنها تفاجأت بحب الناس للشخصية، وعلقت: "الناس بقت تجرى ورايا والأطفال بيقولولى طنط وداد ممكن نتصور معاكي".

#جوري بكر #تميم #مولود

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