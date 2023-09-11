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الخارجية: لا إصابات في صفوف جاليتنا جراء إعصار ليبيا

الإثنين 11 سبتمبر 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: لا إصابات في صفوف جاليتنا جراء إعصار ليبيا



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن أبناء الجالية المقيمين شرق ليبيا بخير وبصحة جيدة، وإنها لم تتلقَّ أي بلاغ عن ضحايا أو إصابات في صفوفها لغاية اللحظة، جراء الإعصار الذي ضربها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها على تواصل دائم ومستمر في هذه الأوضاع الاستثنائية مع سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في مدينة بنغازي لمتابعة أوضاع جاليتنا في هذه المناطق المنكوبة.

وأهابت الوزارة بأبناء جاليتنا بالتواصل الفوري مع السفارة وقنصليتها العامة في شرق ليبيا لتقديم يد العون إلى التنسيق مع فرق الإنقاذ في الجهات الليبية المختصة.

وتقدمت الوزارة وباسم دولة فلسطين إلى دولة ليبيا الشقيقة وشعبها بأحر التعازي والمواساة لعائلات ضحايا الإعصار الجوي "دانيال" الذي تشهده دولة ليبيا، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول حاصرت المدن والقرى الليبية، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعودة المفقودين.

وأكدت وقوف دولة فلسطين التام إلى جانب دولة ليبيا وشعبها في هذا المصاب الجلل، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة إلى أهلنا والشعب الليبي الشقيق.

#ليبيا #إعصار ليبيا #الجالية الفلسطينية #الخارجية

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