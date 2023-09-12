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الحركة الأسيرة: تجميد قرار تقليص زيارات الأهالي لن يوقف نضالنا

الإثنين 11 سبتمبر 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة: تجميد قرار تقليص زيارات الأهالي لن يوقف نضالنا



رام الله / سما /

قالت الحركة الأسيرة، "إن تأجيل أو تجميد مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات الاحتلال لن يمر علينا ولا على شعبنا"، مؤكدةً أن نضالهم داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافهم ودفع الاحتلال عنهم وعن المقدسات.

وأضافت الحركة الأسيرة في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، "إن التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأكدت أن المعركة مع الاحتلال مستمرة ومفتوحة حتى زواله عن صدورنا وعن أرضنا، وننتظر جهود كل المخلصين لهذا الشعب وثوابته ومقدساته. وفق نص بيانهم.

ودعت الحركة الأسيرة، جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان والوزير الفاشي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".

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