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سلفيت: إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة

الإثنين 11 سبتمبر 2023 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

تمكنت سلطة جودة البيئة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والارتباط في محافظة سلفيت، من ارجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات صلبة من مخلفات البناء والهدم والصوف الصخري والفلين والجبس، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، أنه تم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية قادمة من إحدى المستوطنات القريبة من المحافظة، ويقودها سائق يحمل هوية إسرائيلية عند أحد مداخل بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وتم تحرير محاضر الضبط والمعاينة، وتوثيق إفادة السائق بعدم تكرار الفعل.

وفي السياق ذاته، دعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية التبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات،  مثمنة جهود كل الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

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