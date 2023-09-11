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اشتية: سنعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة واحتياجاتنا المالية

الإثنين 11 سبتمبر 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة واحتياجاتنا المالية



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إننا سنعرض خلال المشاركة في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك، أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل واحتياجاتنا المالية".

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة برام الله، " كما وسنعرض التقدم الذي أحرزناه في خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة".

وأكد اشتية أن الرئيس محمود عباس سيشارك الأسبوع القادم في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة في هافانا بكوبا، كما وسيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار اشتية إلى أنهم سيشاركون في الاجتماع الدولي حول أهداف التنمية المستدامة والتقدم الذي أحرزه العالم في هذا المضمار.

ومن جانب آخر، تقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي والمواساة للمملكة المغربية، على ما فقدوه من أرواح وممتلكات، وعلى دمره الزلزال من مساكن وبنى تحتية، وبعث برسالة تضامن لرئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أبلغه فيها استعداد فلسطين للمساعدة بما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن فريقاً من الدفاع المدني الفلسطيني موجود الآن في المغرب للمساعدة.

وأشار اشتية أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم: الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، والخصومات الإسرائيلية الجديدة، وأوضاع شركة كهرباء القدس، وأجندة فلسطين الرقمية 2030، إضافة إلى مشاريع جديدة في البنية التحتية.

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