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ما الإكزيما التأتبية؟

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما الإكزيما التأتبية؟



وكالات / سما /

قالت الجمعية الألمانية للأمراض ‫الجلدية إن الإكزيما التأتبية هي التهاب جلدي يؤدي إلى احمرار وحكة ‫وانتفاخ سطح الجلد وجفافه، وقد تخرج أحيانا سوائل من المنطقة ‫الملتهبة. وعادة ما يبدأ الالتهاب في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب ‫مع التقدم في العمر.

وأوضحت الجمعية أن أسباب الإكزيما التأتبية غير معلومة على وجه الدقة، ‫غير أن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة ‫أو التعرض لعوامل بيئية.

‫وأضافت الجمعية أن المحفزات تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور والصابون ‫والكلور والعوامل النفسية (مثل التوتر النفسي) ودرجات الحرارة الرطبة أو ‫الباردة والعدوى (مثل نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا) وبعض الأغذية ‫(مثل المكسرات والمأكولات البحرية) وحشرة عث الغبار المنزلي وشعر الحيوانات ‫وحبوب اللقاح.

‫ويمكن علاج الإكزيما التأتبية بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج ‫بالضوء، إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة مع تجنب المحفزات.

#الأمراض ‫الجلدية #الإكزيما التأتبية #الطفولة #الالتهاب #الإكزيما #الجلد

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