  1. الرئيسية
  2. الصحة

إشارات تدل على خطر الإصابة بالخرف

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إشارات تدل على خطر الإصابة بالخرف



وكالات / سما /

النظام الغذائي السليم يلعب دورا هاما في الحد من خطر الإصابة بمرض الخرف ، وأن مسالة سوء التغذية التي يتعرض لها بعض الأشخاص تعرضهم للإصابة المبكرة بالخرف، لذا ينصح جميع الأطباء بالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات والبروتينات لتقليل الإصابة ، وسيعرض التقرير الآتي العلامات الدالة على الخرف، وذلك وفقا لما نشره موقع express.

تتمثل الأعراض المرتبطة بالخرف في انخفاض الذاكرة والتفكير ومهارات التواصل، والخسارة التدريجية للقدرة على القيام بالأنشطة اليومية، والارتباك.

علامات دالة على الإصابة بمرض الخرف :

ـ زيادة النسيان :على سبيل المثال نسيان الأحداث الأخيرة أو نسيان أسماء الأصدقاء أو الأشياء اليومية

ـ فقدان موضوع المحادثة

ـ الشعور بالارتباك حتى في بيئة مألوفة

ـ زيادة الصعوبات في المهام والأنشطة التي تتطلب التركيز والتخطيط

ـ تغيرات في السلوك والمزاج

ـ صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة

ـ صعوبات التوجه

ـ صعوبات في التسلسل.

ومن جانبها تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه إذا أصبحت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، فمن الجيد طلب المشورة الطبية في حالة ما إذا كان ذلك علامة مبكرة على الإصابة بالخرف، حيث أن التشخيص المبكر للحالة أمر ضروري في مسالة العلاج .

#الخرف #إشارات #خطر #الإصابة #الصحة #العلاج #التغذية

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

صحيفة بريطانية: زعيم فاغنر ما زال حياً..موجود في هذه الدولة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

لواء مصري يرد على ادعاءات إسرائيل حول "أشرف مروان"

الأخبار الرئيسية

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

BBBENGVIR_re_autoOrient_i (1)

منعا للتصعيد.. نتنياهو يرجئ طلب بن غفير بتشديد ظروف الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية