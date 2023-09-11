آبل تستعد للتحول إلى USB-C

وكالات / سما /

بعد سنوات من الجدل ضد سعى الاتحاد الأوروبى لوجود منفذ شحن هاتف مشترك، ستقوم شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى USB-C هذا العام، حيث يتوقع مارك جورمان من بلومبرج أن حدث 12 سبتمبر سيتم الإعلان خلاله عن التحول إلى USB-C، مع التركيز على الفوائد التى يجلبها هذا للمستهلكين، ومع تحول أبل إلى استخدام منافذ USB-C على المزيد من الأجهزة، من المهم معرفة شكل الموصل وأين ستجده.

ما هو USB-C؟

ربما تكون على دراية بـ USB: وهو نوع من الموصلات لأجهزتك الذكية، أما USB-C فيعد مجرد نوع آخر من USB بتصميم مختلف للمنفذ والموصل، ويعود تاريخ USB-C إلى عام 2014، ويستخدم الآن على نطاق واسع لشحن الأجهزة الإلكترونية ونقل البيانات.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت شعبية USB-C - وهو شائع جدًا على أجهزة أندرويد، حيث تستخدم معظم هواتف أندرويد الرائدة الحديثة USB-C كموصلات رئيسية لها، وقد فعلت ذلك لسنوات، لكن شركة أبل ظلت تستخدم منفذ Lightning الخاص بها، وفي العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على قانون يتطلب ذلك، خاصة وأن جميع الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية الجديدة تحتوي على منافذ شحن USB-C.

وقال البرلمان الأوروبي: "بحلول نهاية عام 2024، يجب أن تكون جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي مجهزة بمنفذ شحن USB من النوع C، واعتبارًا من ربيع عام 2026، سيمتد الالتزام إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة".

"وبموجب القواعد الجديدة، لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى شاحن مختلف في كل مرة يشترون فيها جهازًا جديدًا، حيث سيكون بمقدورهم استخدام شاحن واحد لمجموعة كاملة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم."

وفي حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال ردًا على التغيير، قال مدير التسويق في شركة أبل، جريج جوسوياك: "من الواضح أنه سيتعين علينا الامتثال، ليس لدينا خيار آخر".

هل USB-C أفضل؟

يمكن أن يوفر USB-C معدلات نقل بيانات أعلى وسرعات شحن أسرع، ولديها تصميم متناسق مما يعني أنه لا يوجد "طريق صحيح" لتوصيلها، والأهم من ذلك، أن حقيقة كونها شائعة بشكل متزايد تعني أنك ستتمكن من استخدام نفس الكابل على المزيد من الأجهزة في المستقبل.

ما هي موديلات iPhone التي تستخدم USB-C؟

لا تقبل طرز iPhone حاليًا موصل USB-C في فتحة الشحن الرئيسية، ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا في سبتمبر 2023 مع إطلاق iPhone 15 الجديد، ومع ذلك، تستخدم أجهزة iPhone كابلات شحن USB-C لسنوات حتى الآن.

حيث قامت أبل بتغيير طرف محول الشحن الخاص بكبلها إلى USB-C مع iPhone 11 – على الرغم من أن طرف الهاتف بقي كطرف Lightning، ومن المرجح أن يمثل iPhone 15 أول iPhone يستخدم USB-C على طرفي الكابل.

وبالطبع، تستخدم شركة أبل كابلات USB-C كاملة على الأجهزة الأخرى منذ سنوات، حيث تستخدم العديد من طرز MacBook وiPad كبلات USB-C.