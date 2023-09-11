دبوب: لدينا غيابات عديدة ومباراة فيتنام مهمة

رام الله / سما /

أكد مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن الهدف من المباراة الودية الدولية أمام فيتنام، اليوم الإثنين، هو خلق مزيد من الانسجام بين المجموعة، وإعطاء فرصة للاعبين الجدد.

وقال دبوب، في مؤتمر صحفي أمس الأحد بمدينة “نام دينه”: “المنتخب الفلسطيني يلعب خلال أيام الفيفا مباراتين خارجيتين في ظرف 5 أيام، وهو أمر مهم بالنسبة للاعبين للتأقلم مع نظام تصفيات كأس العالم وكأس آسيا”.

وأضاف: “لدينا غيابات عديدة أبرزها: محمود أبو وردة المصاب، وعدي الدباغ الذي يخضع لمرحلة استشفاء، وصالح شحادة، الغائب لأسباب شخصية”.

وختم: “ندرك جيدا أن أغلب اللاعبين لا يملكون الجاهزية في بداية الموسم، لكن هذه المباراة فرصة ثمينة من أجل الإعداد للاستحقاقات المقبلة”.