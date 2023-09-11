  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

دبوب: لدينا غيابات عديدة ومباراة فيتنام مهمة

الإثنين 11 سبتمبر 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دبوب: لدينا غيابات عديدة ومباراة فيتنام مهمة



رام الله / سما /

أكد مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن الهدف من المباراة الودية الدولية أمام فيتنام، اليوم الإثنين، هو خلق مزيد من الانسجام بين المجموعة، وإعطاء فرصة للاعبين الجدد.

وقال دبوب، في مؤتمر صحفي أمس الأحد بمدينة “نام دينه”: “المنتخب الفلسطيني يلعب خلال أيام الفيفا مباراتين خارجيتين في ظرف 5 أيام، وهو أمر مهم بالنسبة للاعبين للتأقلم مع نظام تصفيات كأس العالم وكأس آسيا”.

وأضاف: “لدينا غيابات عديدة أبرزها: محمود أبو وردة المصاب، وعدي الدباغ الذي يخضع لمرحلة استشفاء، وصالح شحادة، الغائب لأسباب شخصية”.

وختم: “ندرك جيدا أن أغلب اللاعبين لا يملكون الجاهزية في بداية الموسم، لكن هذه المباراة فرصة ثمينة من أجل الإعداد للاستحقاقات المقبلة”.

#منتخب فلسطين #مكرم دبوب #فيتنام

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

صحيفة بريطانية: زعيم فاغنر ما زال حياً..موجود في هذه الدولة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس الموساد يهدد إيران..

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

لواء مصري يرد على ادعاءات إسرائيل حول "أشرف مروان"

الأخبار الرئيسية

20230911112632

هنغبي يهدد السلطة الفلسطينية ويشير إلى "فرص لا يستهان بها" للتطبيع مع السعودية

اصابتان : اعتقال شابين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة

image_processing20230911-118757-9t488p

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية